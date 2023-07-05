Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in sözleri tepki çekti

Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin doğum günü için yaptığı paylaşıma yorum yapan baba Mehmet Ali Erbil'in "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız" demesi tepki çekti.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2005-2011 yılları arasında yaşadıkları evlilikten dünyaya gelen Ali Sadi, 17 yaşına girdi. Coşkun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun doğum gününü kutladı. Erbil'in paylaşıma "En değerli birini yaratmışız" diye yorum yapması kullanıcıları sinirlendirdi.

"YARATMAK ALLAH'A MAHSUS"

Instagram hesabından oğlu Ali Sadi'nin son halini paylaşan Tuğba Coşkun, "Ali'm 17 oldu. Seninle aşkımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun" ifadelerini kullandı. Eski eşinin paylaşımına yorum yapan Mehmet Ali Erbil ise "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız" dedi. Erbil'in yorumunda yaratma kelimesini kullanması kullanıcıların tepkisini çekti. Erbil'in yorumuna cevap veren bazı kullanıcılar "Yaratmak Allah'a mahsus. Anne ve babaya değil" diyerek tepki gösterdi.