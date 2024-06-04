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Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

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Dün akşam sevgilisi Hakan Sabancı ile ödül törenine katılan Hande Erçel, sahneye çıkarken elbisesinin ayakkabısına takılmasıyla zor anlar yaşadı. Erçel, kendi çabasıyla elbisesini düzeltirken yakınındaki sevgilisinin müdahale etmemesi de dikkat çekti.

Dün akşam düzenlenen Elle Style Awards ödül töreninde ünlü geçidi yaşandı. Güzel oyuncu Hande Erçel de geceye sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Oyuncu bir ara elbisesinin azizliğine uğradı.

ÜNLÜ İSİMLER YARDIM ETTİ

Geceye Özgür Mansur imzalı siyah dantel bir elbiseyle katılan Erçel, saç ve makyajıyla sevenlerinden tam not aldı. Yılın Moda İş Birliği Ödülü'ne layık görülen güzel oyuncu, sahneye çıkarken etek ucunun ayakkabısına takılmasıyla zor anlar yaşadı. Yürümekte zorlandığı için sahne önünde elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel, uzun uğraşlar sonunda başarılı olabildi. Tek başına elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel'in yardımına da gecenin sunuculuğunu üstlenen Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı koştu. Sevgilisini sahneye uğurlayan Hakan Sabancı'nın o anlar da yardım etmemesi de herkesi şaşırttı.

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hakan Sabancı Hande Erçel Moda Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Comolokko61:

Çıplaktan hallice

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SUNSET null:

senin şalvarına karışan oluyor mu

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NediyonDegisik:

Ecem Abla biliyom bunlari sana yazdiriyorlar da yapmasinlar ya bizi ilgilendirmiyor gercekten bu haberler.

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