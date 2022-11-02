Ödül törenine giden 47 yaşındaki sunucu, başına gelenler yüzünden yerin dibine girdi

Sydney Radyo Ödülleri'ne katılan Avustralyalı televizyon ve radyo sunucusu 47 yaşındaki Jackie 'O' Henderson, ödül töreninin yapıldığı mekana geldiği sırada arabadan inerken fena frikik verdi. Ünlü sunucu, nişanlısının yaptığı konuşmada ilişkisiyle ilgili mahrem detaylarla adeta şok oldu.

Jackie 'O' Henderson ve KIIS FM radyo sunucusu Kyle Sandilands, Avustralya Ticari Radyo Ödülleri Onur Listesi'ne girdiği için hayatlarının en anlamlı gecelerinden bir tanesini yaşadı.

FRİKİĞE ENGEL OLAMADI

Ödül töreninde gelen ikiliden 47 yaşındaki sunucu Jackie arabadan inerken talihsiz bir kaza yaşadı. Dekoltesini gösteren şık elbisesi ile törene katılan sunucu arabadan inerken yaşadığı frikik kazasına engel olamadı.

NİŞANLISININ SÖYLEDİKLERİ UTANDIRDI

Fakat Jackie'nin nişanlısı Tegan Kynaston, yaptığı konuşmada Jackie'nin sadece nişanlısı değil en yakın arkadaşı da olduğunu, ama Jackie ile çok kilolu olduğu için istediği kadar cinsel ilişkiye giremediklerini söyledi.

TEŞEKKÜR EDİP KONUŞMASINI BİTİRDİ

Tegan'ın yatığı konuşma Jackie ve salonda bulunan diğer konukların kısa bir süreli şok yaşamasına sebep oldu. Tegan, yaptığı konuşmadan sonra ortamın yumuşaması için Jackie ve diğer konuklara teşekkür etti.