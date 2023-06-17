Ödül törenindeki sözleri tepki çeken Mabel Matiz ve Melike Şahin''in Denizli konseri iptal edildi

Aldıkları ödülleri LGBTİ+'lara ithaf eden Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konserleri iptal edildi. Kararı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyuran belediye, herhangi bir gerekçe sunmadı.

Önceki akşam düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde ödül alan iki başarılı şarkıcı Mabel Matiz ve Melike Şahin, LGBTİ+'lara ithaf etti. Konuşmalarından dolayı tepki çeken şarkıcıların konseri iptal edildi.

DENİZLİ KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ünlü isimlerin Denizli'de vereceği temmuz konserleri iptal edildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir gerekçe sunulmadan "Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" denildi.

MELİKE ŞAHİN''İN BURSA KONSERİ DE İPTAL EDİLDİ

Yeni şarkısı Diva Yorgun ile adından söz ettiren Melike Şahin'in Bursa'da vereceği konser de belediye tarafından iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MELİKE ŞAHİN VE MABEL MATİZ NE DEDİ?

13 Haziran'da düzenlenen törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünün sahibi olan Melike Şahin, konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" dedi.

Aynı törende ödül alan Mabel Matiz ise "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.