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Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

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TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Ömer karakterini oynayan sevilen oyuncu Murat Yıldırım, sezon finaliyle ekibe veda etti. Setten kareler yayınlayan oyuncu, ekibe teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer veCengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da son bölümle ekipten ayrıldı.

"İYİ Kİ TEŞKİLAT'TA OYNADIM"

İki sezondur kadroda Ömer rolünü oynayan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Teşkilat dizisinden kareleri yayınlayan Yıldırım, "Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur" notunu düştü.

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Murat Yıldırım, başrol olduğu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Murat Yıldırım Teşkilat Ömer Trt Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Turgay Söyler:

ilk yılki yayınlanan diziler gibi tadı kalmadı

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yanıtYanıtla
FA null:

aksine bu sezon daha kaliteliydi oyuncular çok iyidi bu sezon

yanıt3
yanıt2
kimene :

Bu dizi de her sezon başrol öldürüp yenisini koyuyor , bu kaçıncı yiter :)

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yanıtYanıtla
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