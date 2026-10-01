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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir." dedi.

  • Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın sabah gerçekleştirilecek.
  • Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sürece dahil edilerek fiilen çalışmalarına başladı.
  • TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılıyor.

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu, krizin çözümü ve piyasa güveninin yeniden tesisi için adımlarını hızlandırdı. 

Kurulun 2. toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirten Yılmaz, "Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" ifadelerini kullandı. Sürece yargı makamlarının yanı sıra devletin en üst denetim organının da dahil edildiğini hatırlatan Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) görevlendirildiğini ve fiilen çalışmalarına başladığını kaydetti.

TMSF BÜNYESİNDE SORUNLU FONLARA 'ÖZEL HESAP'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) peş peşe aldığı önemli kararlara dikkat çeken Yılmaz, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yeni bir mekanizma kurduğunu açıkladı. Yılmaz, "TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır" diyerek, manipülatör ve spekülatörlere karşı en etkili hukuki tedbirlerin tavizsiz uygulanacağının altını çizdi.

"SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL, PİYASALAR GÜÇLENECEK"

Sürecin hukuk kuralları ve vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetileceğini belirten Yılmaz, kamuoyunu dezenformasyonlara karşı uyardı. Piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin "sistemik risk" endişelerine de net bir dille yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com
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