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Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

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Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
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A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesinin ardından Vincenzo Montella'nın geleceği yeniden tartışmaya açıldı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e kadar devam eden İtalyan teknik adamla yolların ayrılması halinde yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan bir tazminat yükünün ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu maliyetin, TFF'nin vereceği kararda önemli rol oynadığı öne sürülüyor.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile geçtiğimiz yıl yeni bir sözleşme imzalayarak yıllık ücretini 1,8 milyon Euro'dan 2,2 milyon Euro'ya yükseltti ve kontratını 31 Temmuz 2028'e kadar uzattı.
  • Montella'nın görevine TFF tarafından son verilmesi halinde yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan bir tazminatın gündeme geleceği öne sürüldü.
  • A Milli Takım'ın sahasında İtalya'ya 4-1 kaybetmesi Montella'ya yönelik eleştirileri artırdı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırdı. İtalya karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılınmasının ardından tribünlerden de istifa sesleri yükselirken, İtalyan teknik adamın görevine devam etmesinin arkasındaki sözleşme detayı dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile geçtiğimiz yıl yeni bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayla İtalyan teknik adamın yıllık ücretinin 1,8 milyon Euro'dan 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği ve kontratının 31 Temmuz 2028'e kadar uzatıldığı belirtildi. Uzun süreli sözleşme, olası bir ayrılık kararının mali boyutunu da beraberinde getiriyor.

AYRILIĞIN FATURASI 5 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Montella'nın görevine TFF tarafından son verilmesi halinde, sözleşmesinin kalan süresi ve aldığı ücret nedeniyle yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan bir tazminatın gündeme geleceği öne sürüldü.

Bu yüksek maliyetin, alınacak kararda kritik unsurlardan biri olduğu belirtiliyor. Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde ise söz konusu tazminatın gündeme gelmeyeceği ifade ediliyor.

İTALYA YENİLGİSİ SONRASI BASKI ARTTI

A Milli Takım'ın sahasında İtalya'ya 4-1 kaybetmesi ve son dönemde alınan sonuçlar Montella'ya yönelik eleştirileri artırdı. Maçın ardından İtalyan teknik adama geleceğiyle ilgili sorular da yöneltildi.

Tüm gözler şimdi TFF'nin Montella konusunda nasıl bir yol izleyeceğine çevrilirken, 2028'e kadar devam eden kontrat ve olası tazminat bedeli ayrılık ihtimalinin en önemli başlıklarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Kahkaha attım! Şaka gibi. Fenerbahçede bir Futbolcu 21 Milyona satılıyor, yönetimde olanlar 1 ini bırakıp 20 tısını cebe indiriyor ve TFF 5 milyon yüzüne bu beceriksizi kovmaktan korkuyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

babalarının parasını kendi malını böyle hovardaca harcamayanlar beytül malı israf ediyor yazık bu çöpten yiyecek toplayan milletin parasına yazık yazık insanın ar damarı çatladığında yapmayacağı şey yok biz böyleleri yüzden adam olamıyoruz

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Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Bu ülkede birtane işi bilen yönetici yok ilkokul mezunu TFF başkanlığı yapıyor diploması olmayan bizi yönetiyor dolandırıcılar yatırım şirketleri kuruyor

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Haber Yorumlarıilhan kan:

Milletin parasını savurun siz. Kul hakkı neymiş göreceksiniz....

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Haber YorumlarıAxiprens null:

Yooo görmicekler, çıkın şu hayal aleminden

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