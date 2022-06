MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

MTV Sinema ve TV Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin ilk bölümde Vanessa Hudgens, ikinci bölümde de Tayshia Adams sunuculuk yaptı.

GENÇ AŞIKLAR ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya'nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı.

JENNIFER LOPEZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı Ödülü'ne layık görüldü.

İşte MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin sahipleri...

EN İYİ FİLM

Spider-Man: No Way Home

EN İYİ DİZİ

Euphoria

EN İYİ SİNEMA PERFORMANSI

Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

EN İYİ DİZİ PERFORMANSI

Zendaya, Euphoria

EN İYİ KAHRAMAN

Scarlett Johansson, Black Widow

EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

Daniel Radcliffe, The Lost City

EN İYİ ÖPÜCÜK PERFORMANSI

Jackass Forever

EN İYİ KOMEDİ PERFORMANSI

Ryan Reynolds, Free Guy

EN ÇIKIŞ PERFORMANSI

Sophia Di Martino, Loki

EN İYİ DÖVÜŞ PERFORMANSI

Cassie ile Maddy, Euphoria

EN KORKUTUCU PERFORMANS

Jenna Ortega, Scream

EN İYİ EKİP

Loki - Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

HERE FOR THE HOOKUP

Euphoria

EN İYİ ŞARKI

On My Way (Marry Me), Jennifer Lopez

EN İYİ BELGESEL DİZİ

Selling Sunset

EN İYİ YARIŞMA

RuPaul's Drag Race

EN İYİ LIFESTYLE DİZİSİ

Selena + Chef

EN İYİ YENİ SENARYOSUZ PROGRAM

The D'Amelio Show

EN İYİ REALITY YILDIZI

Chrishell Stause, Selling Sunset

EN İYİ REALITY İLİŞKİSİ

Loren & Alexei Brovarnik, "Loren & Alexei: After the 90 Days"

EN İYİ TALK SHOW

The Tonight Show, Jimmy Fallon

EN İYİ SUNUCU

Kelly Clarkso

SOSYAL MEDYA YILDIZI

Bella Poarch: @bellapoarch, TikTok

EN İYİ KAVGA PERFORMANSI

Bosco ile Lady Camden, "RuPaul's Drag Race

EN İYİ REALITY SHOW

Paris Hilton, "Cooking with Paris" & "Paris in Love"

EN İYİ MÜZİK BELGESELİ

Olivia Rodrigo: driving home 2 u