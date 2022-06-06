MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:
MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği MTV Sinema ve TV Ödülleri, sahiplerini buldu. 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' filmi ile 'Euphoria' dizisi büyük ödüllerin sahipleri olurken Jennifer Lopez de Nesil Ödülü'nü aldı.

MTV Sinema ve TV Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin ilk bölümde Vanessa Hudgens, ikinci bölümde de Tayshia Adams sunuculuk yaptı.

Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya'nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı.

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı Ödülü'ne layık görüldü.

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Spider-Man: No Way Home

Euphoria

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

Zendaya, Euphoria

Scarlett Johansson, Black Widow

Daniel Radcliffe, The Lost City

Jackass Forever

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Ryan Reynolds, Free Guy

Sophia Di Martino, Loki

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Cassie ile Maddy, Euphoria

Jenna Ortega, Scream

Loki - Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

Euphoria

On My Way (Marry Me), Jennifer Lopez

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Selling Sunset

RuPaul's Drag Race

Selena + Chef

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

The D'Amelio Show

Chrishell Stause, Selling Sunset

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Loren & Alexei Brovarnik, "Loren & Alexei: After the 90 Days"

The Tonight Show, Jimmy Fallon

Kelly Clarkso

Bella Poarch: @bellapoarch, TikTok

Bosco ile Lady Camden, "RuPaul's Drag Race

Paris Hilton, "Cooking with Paris" & "Paris in Love"

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Olivia Rodrigo: driving home 2 u

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title