Model, sevgilisinin 'Daha uzun olmadıkça seni sevmem' demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

Realite TV yıldızı Theresia Fischer, eski sevgilisinin isteği üzerine bacak uzatma ameliyatları geçirdi. Eski sevgilisi Thomas Behrend, Theresia'ya "Daha uzun olmadıkça seni sevmem" demiş ve bu sözler onu ameliyat olmaya yönlendirmiş.

Theresia, toplam 128.000 sterlin harcayarak bir dizi acı verici ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda bacak kemikleri kesilip metal çubuklarla donatıldı. Sonuç olarak, boyunu 1.70 metreden 1.84 metreye çıkardı.

Ameliyatlar 2016'da başladı ve 2022'de devam etti. Her ameliyatta bacak kemikleri biraz daha uzatıldı. Son olarak Haziran ayında, büyümeyi sağlayan metal çubuklar çıkarıldı.

Theresia şimdi eski sevgilisinden ayrılmış durumda ve yeni partneri Stefan ile mutlu. Eski ilişkisini "küçülme ve boyun eğme" olarak tanımlıyor ve şimdiki ilişkisinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Model, yeni uzun bacaklarıyla geçen hafta Hamburg'da bir galada boy gösterdi. Boyunun avantajlarından bahsederken, özellikle yeni partnerinin bundan memnun olduğunu vurguladı.

Theresia, artık eski sevgilisinin isteklerinden kurtulduğunu ve kendi hayatını yaşadığını belirtiyor. Gelecekte modellik kariyerine devam etmeyi ve aile kurmayı planlıyor.