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Model, sevgilisinin "Daha uzun olmadıkça seni sevmem" demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

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Realite TV yıldızı Theresia Fischer, eski sevgilisi Thomas Behrend'in isteği üzerine bacak uzatma ameliyatları geçirdi. Toplamda 128.000 sterlin harcayarak boyunu 1.70 metreden 1.84 metreye çıkardı. Ameliyatlar 2016'da başladı ve 2022'de tamamlandı. Theresia şimdi eski sevgilisinden ayrılmış durumda ve yeni partneri Stefan ile mutlu. Kendi hayatını yaşadığını belirten Fischer, gelecekte modellik kariyerine devam etmeyi ve aile kurmayı planlıyor.

Realite TV yıldızı Theresia Fischer, eski sevgilisinin isteği üzerine bacak uzatma ameliyatları geçirdi. Eski sevgilisi Thomas Behrend, Theresia'ya "Daha uzun olmadıkça seni sevmem" demiş ve bu sözler onu ameliyat olmaya yönlendirmiş.

Theresia, toplam 128.000 sterlin harcayarak bir dizi acı verici ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda bacak kemikleri kesilip metal çubuklarla donatıldı. Sonuç olarak, boyunu 1.70 metreden 1.84 metreye çıkardı.

Ameliyatlar 2016'da başladı ve 2022'de devam etti. Her ameliyatta bacak kemikleri biraz daha uzatıldı. Son olarak Haziran ayında, büyümeyi sağlayan metal çubuklar çıkarıldı.

Theresia şimdi eski sevgilisinden ayrılmış durumda ve yeni partneri Stefan ile mutlu. Eski ilişkisini "küçülme ve boyun eğme" olarak tanımlıyor ve şimdiki ilişkisinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Model, yeni uzun bacaklarıyla geçen hafta Hamburg'da bir galada boy gösterdi. Boyunun avantajlarından bahsederken, özellikle yeni partnerinin bundan memnun olduğunu vurguladı.

Theresia, artık eski sevgilisinin isteklerinden kurtulduğunu ve kendi hayatını yaşadığını belirtiyor. Gelecekte modellik kariyerine devam etmeyi ve aile kurmayı planlıyor.

Model, sevgilisinin 'Daha uzun olmadıkça seni sevmem' demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

Model, sevgilisinin 'Daha uzun olmadıkça seni sevmem' demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

Model, sevgilisinin 'Daha uzun olmadıkça seni sevmem' demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

Model, sevgilisinin 'Daha uzun olmadıkça seni sevmem' demesi üzerine 167 bin dolar harcayarak boy uzatma ameliyatı oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Ameliyat Sterlin Magazin Sağlık Kadın Yaşam Aile

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Yorumlar (3)

Hasan Temiz:

Ahh be güzel kızım, anlayacaksın sevginin böyle bisi olmadığını ama bedeli pişmanlık olacak.

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Shef :

Gençler aman aman ! Bizim alt komşumuz (21 yaşında) boyum kısa diye aynı bu ameliyattan oldu, adam iki yıldır evden dışarı çıkamıyor. boyum 1,60 olsun ama sağlıklı olayım.

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0
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MUSTAFA ALİ_5635:

''NE OLDU,BOYUN MU UZADI'' DEMEZLER ŞİMDİ...

2
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