Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu güzelliğiyle büyüledi

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. ilk 20'ye seçilemeyen İpek Kuşçu ise güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucu 1. İdil Bigen, 2. ise Cemre Üker seçildi. Finalistlerin arasına giremeyen İpek Kuşçu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" dedi. Kuşçu'yu çok beğenen ve finale kalmamasına şaşıran birçok kullanıcı "Çok güzelsin daha ne kadar yarışmaya hazırlanabilirsin" yorumu yaptı.