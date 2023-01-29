Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, gittiği Mısır'da vücudunun sadece alt kısmını bir örtü atarak altın sütyen ile poz verdi. Paylaşımı gören yerel halk modeli saygısızlık yapmakla eleştirdi.

Ünlü model Demi Rose cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mısır'a giden Rose, paylaşımıyla bölge halkını ayaklandırdı.

TEPKİ GÖRDÜ

Eski zamanlara ait bir sarayda soyunarak çektiği fotoğraflardan sonra Pramitlere giden Rose, saçlarını metalik bir örtü, vücudunu ise uzun kaftanla ile örterek art arda poz verdi. Paylaşımları bazı kesimlerden Mısır kültürüne saygısızlık olarak değerlendirilen ünlü model tepki aldı.

AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Rose, daha önce yaptığı açıklamada belli bir cinsel tercihinin olmadığını kadınlar ile de ilişkiye yaşamaya açık bir insan olduğunu söylemişti.