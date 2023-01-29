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Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Magazin Haberleri

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, gittiği Mısır'da vücudunun sadece alt kısmını bir örtü atarak altın sütyen ile poz verdi. Paylaşımı gören yerel halk modeli saygısızlık yapmakla eleştirdi.

Ünlü model Demi Rose cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mısır'a giden Rose, paylaşımıyla bölge halkını ayaklandırdı.

TEPKİ GÖRDÜ

Eski zamanlara ait bir sarayda soyunarak çektiği fotoğraflardan sonra Pramitlere giden Rose, saçlarını metalik bir örtü, vücudunu ise uzun kaftanla ile örterek art arda poz verdi. Paylaşımları bazı kesimlerden Mısır kültürüne saygısızlık olarak değerlendirilen ünlü model tepki aldı.

Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Rose, daha önce yaptığı açıklamada belli bir cinsel tercihinin olmadığını kadınlar ile de ilişkiye yaşamaya açık bir insan olduğunu söylemişti.

Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü model Demi Rose halkın tepkisini çekti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demi Rose Mısır Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Selçuk Kartal:

Gözler lens ..gögüsler slikon ..yüzü botokslu .. Burun dikleştirme ameliyatı olmuş ..kısaca yapay güzellik doğa güzellikleriyle buluşması ..

Cevap Yaz 6 22 Yayından Kaldır
Kuman:

Niye tepki göstermişler ki. Mısır Ahlaken çökümüş bir halk

Cevap Yaz 9 31 Yayından Kaldır
500
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