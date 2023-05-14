Miray Daner ve Oğulcan Engin, 2 yıllık ilişkisini bitirdi

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile yollarını ayırdıktan sonra eski futbolcu Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı. İki yıldır birlikte olan çiftten kötü haber geldi.

DOSTÇA AYRILDILAR

Gazete Magazin'in haberine göre; ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği öğrenildi. İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.

SEDA SAYAN GELİNİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olan Seda Sayan, gelini Miray Daner için "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan'la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak" demişti.