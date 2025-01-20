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Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı: Çocuk oyununda rol alıyor

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İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, çocuğu ile birlikte gittiği 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' adlı tiyatro oyununda Nihal Candan'ın rol aldığını görünce hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğluyla "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa gidince büyük bir şok yaşadı. Oyunda Nihal Candan'ın yer aldığını söyleyen ünlü isim, sosyal medya hesabından isyan etti.

Mihre Mutlu, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla birlikte çocuklarını "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununu izlemeye götürdü. Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hayal kırıklığı yaşadığını şu sözlerle ifade etti:

"Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bu eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Oyunculardan biri, bir dönem adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Ancak burada maalesef oyunculuk göremedik. Çocuklarımızın sömestr tatilinde zaman ayırıp, bilet alıp gittiğimiz bir pazar gününde karşılaştığımız bu 'oyun' için sanata saygısızlık yapmak istemem ama asla ve asla çocuklara ya da başka bir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra alanı terk ettik. Bu durumu sanata, sanatçıya ve çocuklara yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. Olur da etkinlik listesinde bu oyunu görürseniz, sakın bilet almayın.

"BÜTÜN ANNELER ŞOKTAYIZ"

Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok önceden almıştık ve bu bir çocuk oyunuydu. Ancak oyun başladığında oyunculuğa dair hiçbir şey göremedik. Ne izlediğimizi anlayamadık. Çok kötüydü. Burada kimsenin şahsına bir sözüm yok, fakat kadın oyuncuyu daha önce adı etik olmayan olaylarla anıldığı için tanıyorum. Bu bir çocuk oyunu ve böyle bir geçmişe sahip bir ismi sahnede görmek çok rahatsız ediciydi. Para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, organizasyon yapıyoruz ve karşılaştığımız şey tam bir hayal kırıklığı. Bütün anneler olarak şoktayız"

Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı: Çocuk oyununda rol alıyor

Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı: Çocuk oyununda rol alıyor

Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı: Çocuk oyununda rol alıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

kadin hakli. ne isi var ne oldugu belirsiz insanlarin cocuk tiyatrosunda ne alaka? yine kim kime sahip cikmis? torpil gecmis? hayret Edici durum ya. kadin daha dün cezaevindeydi simdi sahnede hemde cocuklarin önünde. lan bi gidin mmkk

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