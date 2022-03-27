Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu - Haberler

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Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son pozuyla yine çok konuşuldu. Tulumuyla ayna karşısında tuhaf pozlar veren Boluğur, fermuarını açıp fotoğrafın altına +18 notunu düştü.

Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, daha sonra ekranlarda pek görünmedi. Sosyal medyada daha aktif olan oyuncu, birbirinden cesur pozlarla sürekli gündeme geliyor.

ART ARDA CESUR POZLAR

Özellikle 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boluğur, hem özel hayatı hem pozlarıyla son günlerde çok konuşulur oldu. Geçtiğimiz haftalarda karlar içine ip askılı bluzla çıkan oyuncu, bu kez de vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçti. Fermuarını indiren Boluğur paylaşımına +18 notunu düştü.

Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

YORUMLARI KAPATTI

Cesur pozuna kısa sürede beğeni yağarken ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

Merve Boluğur ayna karşısına geçip tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Haberler

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