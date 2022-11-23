Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğim, yettiniz

Son günlerde paylaşımları ve 2 aylık eşinden boşanma kararı almasıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, sosyal medyada akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti. Yaptığı açıklamada yıllardır bu tarz insanlarla mücadele ettiğini söyleyen Boluğur, "Klavye delikanlılarını mahkemeye vereceğim" dedi.

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı alan Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

"SENELERDİR ÜSTÜME GELİYORSUNUZ, YETTİNİZ"

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" dedi.

BOŞANACAĞINI DUYURUP SOYADINI SİLDİ

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturan Merve Boluğur, 6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirten Boluğur "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, ayrılık kararının ardından yaptığı paylaşımlarla maneviyata yöneldiğini gösterdi. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan ünlü isim "Güzel videolar" notunu ekledi. Daha sonra tespih fotoğrafı yayınlayan Boluğur bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.