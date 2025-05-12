Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı

yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, restoranda yediği yemeklerin fiyatlarını paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir sosyal medya kullanıcısının restoranda yediği yemekleri ve fiyatlarını paylaşması üzerine fitil ateşlendi. Kullanıcının hesabından yapılan paylaşıma göre, "keşli mantı" adlı yemek 700 TL'ye servis ediliyor. Tabağın içinde sadece iki büyük mantı parçası bulunması, kullanıcıların en çok dikkat çektiği noktalardan biri oldu. Fiyatın yüksekliğine rağmen porsiyonun küçük olması sosyal medyada eleştiri konusu haline geldi.

Ancak asıl dikkat çeken ürün, "Serseri" adlı özel bir tabak oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu yemek, 1550 TL'lik fiyatıyla gündeme damga vurdu. Bu miktar, Türkiye'de 2025 itibarıyla günlük net asgari ücret olan 736 TL'nin iki katına yakın. Bu da, asgari ücretle çalışan bir vatandaşın bu yemeği karşılayabilmesi için iki günlük kazancını harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Fiyatların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte pek çok kullanıcı, "lüksün sınırı", "gastronomide erişilebilirlik" ve "şov mu, yemek mi?" gibi konular üzerinden tartışmalara katıldı. Kimileri restoranın özgün menüsü ve gastronomik deneyimine saygı duyulması gerektiğini belirtirken, kimileri bu tarz fiyatlandırmaların toplumun büyük kesimi için "ulaşılmaz bir şov" haline geldiğini savundu.