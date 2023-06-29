Mayolu pozlarını paylaşan Selen Görgüzel'e Mehmet Ali Erbil'den yorum: Yenge

Geçtiğimiz sene Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sahneleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil sezonunu açan Görgüzel, Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaşınca Mehmet Ali Erbil de "Yenge" diye yorum yaptı.

İDDİALI BİR MAYO TERCİH ETTİ

Son zamanlarda sahne performansları ve girdiği polemiklerle adından söz ettiren Selen Görgüzel, bayramda soluğu Bordum'da aldı. Fiziğiyle her daim adından söz ettiren 44 yaşındaki şarkıcı, denize de bant detaylı cesur mayosuyla girdi. Jet ski üzerinde poz veren Görgüzel, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Bodrum modu, o zaman yaz başladı diyebiliriz" notunu düştü. Yaptığı yorumlarla konuşulan Mehmet Ali Erbil ise Görgüzel'in paylaşımına "Yengee" diyerek yorum yaptı.

"VÜCUDUMA AYI KANI ENJEKTE ETTİRMEK İSTİYORUM"

Cildinin daha güzel görünmesi için birçok estetik müdahale yaptıran Selen Görgüzel son olarak vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek istediğini söylemişti. Kas ve kemik yapısı için ayı kanının önemli olduğunu söyleyen şarkıcı "Vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" demişti.