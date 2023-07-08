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Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz sene oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabında mayolu pozlarını paylaştı. Dizer'in düzgün fiziği görenleri hayran bıraktı.

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer, geçtiğimiz sene ilk bebeği Kurt Efe'yi kucağına aldı. Hamilelik kilolarını veren Dizer, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayınladı.

Kendi markası bulunan ve oyunculara stil danışmanlığı yapan 46 yaşındaki Başak Dizer, 922 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Hamilelik sonrası fazla kilolarını hızla veren ve eski formuna kavuşan Dizer, doğal güzelliğinin yanı sıra düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi.

Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Moda sektöründeki başarısıyla konuşulan Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçti. Reklam filmi çeken ikiliye oğullarının yerine cast ajansından bir bebek eşlik etti.

Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Magazin Haberler

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