Mayolu pozlarını paylaşan Başak Dizer, fiziğiyle hayran bıraktı

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer, geçtiğimiz sene ilk bebeği Kurt Efe'yi kucağına aldı. Hamilelik kilolarını veren Dizer, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayınladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Kendi markası bulunan ve oyunculara stil danışmanlığı yapan 46 yaşındaki Başak Dizer, 922 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Hamilelik sonrası fazla kilolarını hızla veren ve eski formuna kavuşan Dizer, doğal güzelliğinin yanı sıra düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi.

EŞİYLE REKLAM YÜZÜ OLDU

Moda sektöründeki başarısıyla konuşulan Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçti. Reklam filmi çeken ikiliye oğullarının yerine cast ajansından bir bebek eşlik etti.

İşte Başak Dizer'in mayolu pozları...