MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

Masterchef Türkiye 2025'te heyecan giderek artıyor. Yarışmacılar, sezonun ilk "kaşık" ödülünü almak için tüm becerilerini ortaya koydu. Şeflerin övgüsünü kazanan Sezer, yarışmanın ilk kaşık sahibi olurken, haftanın sonunda ise İhsan Masterchef'e veda eden isim oldu.

Masterchef Türkiye 2025'te rekabet her geçen gün kızışıyor. Yarışmacılar, şeflerin gözüne girebilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Dün akşam yayınlanan bölümde, sezonun ilk "kaşık" ödülünü kimin alacağı merak konusuydu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, "alıç" temalı yemekler değerlendirildi. Şeflerin oy birliğiyle beğenisini kazanan tabağı hazırlayan Sezer, MasterChef 2025'in ilk kaşık sahibi olarak adını tarihe yazdırdı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın dokunulmazlık oyunlarının tamamlanmasının ardından eleme potasına giden yarışmacılar netleşti. Kırmızı takımdan Cansu, Barış, Ayten, Sezer, İhsan, Sümeyye, Aslı ve Çağlar, bu hafta yarışmada kalmak için yeniden tezgâh başına geçti. Her biri, MasterChef hayallerini sürdürebilmek adına son performanslarını sergiledi.

ELEMENİN SONUNDA VEDA EDEN İSİM: İHSAN

Haftanın final etabında şefler, yarışmacılardan "sardalya tost" hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürede yaratıcı tabaklarını sunan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ancak gecenin sonunda jüriden en düşük puanı alan İhsan, yarışmaya veda eden isim oldu.