MasterChef'te Fatma Nur'a sinirlenen Burak Kaya, beddualar savurdu: Hakkım haram zıkkım olsun

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Fatma Nur ve Burak Kaya arasında gerginlik çıktı. Fatma Nur'un "Her tartışmada ailesini öne sürerek insanları bel altı vuruyor" demesine sinirlenen Kaya, "Kendisine hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır" diyerek beddua etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 116. bölümüyle ekrana geldi. Kaptanlık oyununda gerginlik yaşayan Burak Kaya ve Fatma Nur'un sözleri yarışmaya damga vurdu.

BURAK KAYA: AİLEMLE İLGİLİ KONUŞURKEN DALGA GEÇİYOR"

Fatma Nur'un Kıvanç ile tartışmasının ardından araya giren Burak Kaya, aynı durumu kendisinin de yaşadığını söyledi. Fatma Nur'un kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Burak Kaya, "Ben burada ailem ve sevdiklerimle ilgili konuşurken arkada onun gülerek dalga geçtiğini duyuyorum. Gerçekten çok saygısızca" dedi.

FATMA NUR: TARTIŞMALARDA BEL ALTI VURUYORSUN

Sivri çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Fatma Nur ise, Kaya'nın sözlerine cevap vererek "Bir sen saygılısın zaten ya. Allah aşkına yeter yani ya. Sürekli bir şey olduğunda aileyi araya katıyor. Burada herkesin ailesi var. Bir tartışma olduğunda herkesi bel altında vurmaya çalışıyor. Ben de orada sadece gülümsedim, kendisiyle muhatap dahi olmuyorum" ifadelerini kullandı.

SOMER SİVİROĞLU: FATMA NUR SANA NE

Fatma Nur'un tepkisini yersiz bulan şef Somer Sivrioğlu ise araya girerek "Fatma Nur sanane? Adam kendi hakkında bir şey söylüyor. Burada seni ilgilendiren ya da zarar veren bir şey değil ki. Bence ailesini düşünmesi de çok duyarlı bir davranış. Burada niye sinirlendiğini anlamadım. Birbirinize şaka yollu da olsa arkadaşlıklarınızı limitini belirleyin ve birbirinizin sınırlarına girmeyin" şeklinde konuştu.

BURAK KAYA: HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN

Fatma Nur'un cevapları karşısında sinirlerine hakim olamayan Burak Kaya, beddualar savurdu. Yaşananlara tepki gösteren Kaya, Fatma Nur'a dönerek "Kendisine hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır" ifadelerini kullandı.

MEHMET YALÇINKAYA'DAN FATMA NUR'A UYARI

Fatma Nur'un Burak Kaya'ya "Amin amin, kemik de yağar" demesine sinirlenen Mehmet Yalçınkaya ise "Kemik de yağar sözünü geri al. Bazı şeyleri söyledikten sonra nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Burada kullanılacak bir söz değil. Fatma Nur bazı şeyleri dengelemen gerekiyor.