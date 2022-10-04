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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna karısından ayrılmıştı

Magazin Haberleri

MasterChef Türkiye'nin şefi Somer Sivrioğlu'nun uğruna evliliğini noktaladığı kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kızılkaya, bir dönem editörlük yapıyordu.

Masterchef Türkiye'nin şeflerinin özel hayatı da en az yarışmadaki performansları kadar merak ediliyor. Ancak şefler arasında özel hayatı çalkantılı olan bir isim var ki, o ismin attığı adım dahi takip ediliyor. İşte o isim, MasterChef'in sevilen şefi Somer Sivrioğlu.

18 YILLIK EVLİLİĞİNİ NOKTALADI

Sivrioğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisi Pınar Kızılkaya ile yeni bir aşka yelken açması nedeniyle 18 yıllık evliliğini noktaladığı iddia edilmişti. Sivrioğlu, sevgilisiyle ilk fotoğrafını ise geçtiğimiz haftalarda paylaştı.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Kızılkaya'nın yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Bir dönem editörlük yapan isim, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

İşte Pınar Kızılkaya'nın fotoğrafları:

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna karısından ayrılmıştı

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna karısından ayrılmıştı

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna karısından ayrılmıştı

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna karısından ayrılmıştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Somer Sivrioğlu MasterChef Magazin Haberler

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