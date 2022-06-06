Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım - Haberler

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar ve Şifanur Gül gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan diziye Birce Akalay ve Miray Daner'in öpüşme sahneleri damga vurdu.

"TÜM YORUMLARINIZA MİNNETTARIM"

2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nda da bir araya geldi. Dizide eski sevgiliyi oynayan ikilinin öpüşme sahneleri de gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada gündem olan sahnelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu Akalay, "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu ve tüm yorumlarınıza ve sevginize minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu hikaye tüm ekibimizin emeğiyle gerçek oldu. İyi ki" dedi.