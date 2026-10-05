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Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı

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Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
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Düğün günü gelini almak için yola çıkan damat, hayatı boyunca unutamayacağı bir karışıklık yaşadı. Yanlış eve giren damat, içeride gelini göremeyince bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gelin almaya yanlış adrese geldiğini fark eden damadın şaşkınlığı ise renkli anlara sahne oldu.

  • Damat, gelin almaya gittiği evde gelini bulamayınca yanlış adrese geldiğini fark etti.
  • Damat, hatasını anladıktan sonra doğru adrese gitmek üzere evden ayrıldı.

Gelin almaya giden damadın başına gelen adres karışıklığı düğün gününe damga vurdu. Büyük bir heyecanla eve giren damat, karşısında gelini bulamayınca yanlış yerde olduğunu fark etti.

GELİNİ ALMAYA GİTTİ, YANLIŞ EVE GİRDİ

Düğün günlerinin en heyecanlı anlarından biri olan gelin alma töreni bu kez beklenmedik bir karışıklığa sahne oldu. Gelini almak için hazırlıklarını tamamlayan damat, beraberindekilerle birlikte yola çıktı. Ancak damat, gelinin bulunduğunu düşündüğü eve girdiğinde karşısında hiç beklemediği bir manzara buldu. Gelini göremeyen damat, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlk anda yaşananlara anlam veremeyen damat, çok geçmeden yanlış eve geldiğini fark etti.

GELİNİ BULAMAYINCA HATASINI ANLADI

Büyük bir heyecanla gelin almaya gelen damadın yanlış adresi fark etmesi ise gecikmedi. Evin içerisinde gelini arayan damat, beklediği kişiyi göremeyince adres konusunda bir hata yaptığını anladı. Düğün telaşının ortasında yanlış eve giren damadın şaşkınlığı, yaşananların en dikkat çeken anı oldu. Damat, yaptığı hatayı anlamasının ardından doğru adrese yönelmek için evden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com
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