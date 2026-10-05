Eyüpsultan'da ihbar üzerine durdurulan araçtan 50 kilo kokain çıktı! 2 şüpheli gözaltında

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EYÜPSULTAN'da bir araçta yapılan aramalarda daralı ağırlığı 50 kilogram olan kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİNLENME TESİSİNİN YAKININDA DURDURULDU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisinin yakınlarında bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine durum Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler, aracı durdurdu.

SİYAH POŞETTEN 50 KİLO ÇIKTI

Araçta yapılan aramalarda siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan, kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı