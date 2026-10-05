Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldiği iddia edildi. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takıma geri dönmek için haber gönderdiği belirtildi. Öte yandan Galatasaray'dan konuya dair resmi bir açıklama geldi.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
''GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR'' İDDİASI
Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istediği öne sürüldü. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer döneminde adı Lazio ve Tottenham başta olmak üzere birçok kulüple anılan, ayrıca İspanya La Liga ekiplerine de önerilen Icardi için bu ihtimaller somut bir anlaşmaya dönüşmedi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Deneyimli golcünün Galatasaray'da geçirdiği günleri özlediğini ifade ederek yeniden Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Icardi'ye teklifinin halen geçerli olduğunu belirten Dursun Özbek, "Icardi'ye kalması için teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarılardaydı. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum. Gelirse bir veda planlıyoruz." dedi.
GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI
Galatasaray formasıyla 4 sezonda toplam 134 resmi maça çıkan 33 yaşındaki forvet, 77 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti. Icardi, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.