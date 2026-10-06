Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 şüphelinin tamamı tutuklandı. 1 Ekim'de meydana gelen göçükte toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçi yaşamını yitirmişti.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.
9 ZANLI TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.