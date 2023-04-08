Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde yine unutulmadı

Türk dizi tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, dizideki ölüm yıl dönümünde sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca da sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yaparak "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, rol gereği öldüğü günde yine sosyal medyada gündem oldu. Dizinin hayranları Çakır'ın adını kısa sürede trend listesine sokarken yorumlar da beraberinde geldi.

DİZİDE 8 NİSAN'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü. Süleyman Çakır, dizi hayranları tarafından yine unutulmadı. Çakır karakterinin ölümünün ardından 19. yılında Twitter'da gündem oldu. Karakter için "19 yıl önce bugün... Süleyman Çakır aramızdan ayrıldı" yorumu yapıldı.

OKTAY KAYNARCA'DAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Yıllar önce oynadığı Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıl dönümünde sessiz kalamayan Oktay Kaynarca ise Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.