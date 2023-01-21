"Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır" diyen Ezhel'e büyük tepki! Kendini böyle savundu

Geçtiğimiz yıllarda şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye'ye terk ederek Almanya'da yaşamaya başlayan rapçi Ezhel, yaptığı Kürdistan çıkışıyla gündem oldu.

"KÜRDİSTAN'IN BAŞKENTİ ANKARA'DIR"

Daha önce yaptığı paylaşımda parti kurmak istediğini söyleyen Ezhel, katıldığı sohbet odasında "Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum" dedi.

TEPKİLER SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan Ezhel, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen rapçi, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili nefret kusan vatandaşlarım. neresi olacak başkent pardon? Laflarımı başka yere çekmeyin. Söylediğim lafın anlamı şu (gerçi bunu paylaşmayacaksınız ve anlamak istemeyeceksiniz) ülkemizin her bölgesinin başkenti Ankara'dır. Siz bu lafa kızınca sanki bu ülkeyi bölmek istiyormuşsunuz gibi algılanıyor onu da ekleyeyim. Düşünsenize Abdülhamid Han'a terörist dediğinizi falan."

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Bu floodu umursamayacağınızı da bilerek tekrar yineliyorum. bu ülkeyi bölemezsiniz, ülkemizin güzide bir köşesi olan Kürdistan ellerinin de başkenti Ankara'dır. Demek istediğim budur teşekkür ederim. Buna itirazınız varsa bölücü siz oluyorsunuz. Ne derseniz deyin çok da fifi, ben ülkemi dünyada fişek gibi temsil edip sizin dünyaya yaymaya çalıştığınız zalim ve ahmak Türk algısını yıkıp yerine zekası ve adaletiyle akla gelen bir Türk imajı çizmek için size rağmen sizin için canla başla çalışacağım."