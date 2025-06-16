Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı
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Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı
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Saçlarını pembeye boyayarak imaj tazeleyen Kubilay Aka, Moskova'daki Art - İst futbol etkinliğinde mağlup olmadan ilerliyor. Son galibiyetini sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı omzuna alarak kutlayan oyuncu, kendisine "Namağlup pembe fırtına" lakabını taktı.

Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan oyuncu Kubilay Aka, hem özel hayatıyla hem de sahadaki performansıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak dikkat çeken Aka, imajındaki bu radikal değişimle sosyal medyada gündem olmuştu.

GALİBİYETİNİ SEVGİLİSİYLE KUTLADI

Şimdi ise rotasını Rusya'nın başkenti Moskova'ya çeviren oyuncu, burada düzenlenen Art - İst adlı futbol etkinliğinde yeteneklerini sergiliyor. Futbol turnuvasında mağlubiyet yaşamadan ilerleyen Aka, son galibiyetin ardından kendisine esprili bir şekilde "Namağlup pembe fırtına" lakabını taktı.

Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Galibiyet sevincini sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la birlikte yaşayan Aka, kutlama sırasında sevgilisini omzuna alarak renkli görüntülere imza attı.

Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Kendini "troll oyuncağı"na benzeten oyuncu, sahadaki enerjisini ve neşesini tarzıyla birleştirerek fark yaratmayı başardı.

Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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