Köşeyi Dönen Adam filminin işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunun ise Müjdat Gezen'in yazdığı 1978 yapımı film Köşeyi Dönen Adam kadrosunda yer alan yıldızı isimlerle Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini almıştı.

Efsane isim Kemal Sunal'ın başrol olduğu filmde Sunal'ın canlandırdığı 'Adem' karaketirinin kör kütük aşık olduğu Şükran'a ise Meral Orhonsay hayat vermişti.

Filmde işveli ve cilveli tavırlarıyla bir mahallenin peşinden koştuğu Şükran'ı başarıyla canlandıran Meral Orhonsoy ise şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor.

Ekranları bırakan ancak tiyatroya devam eden Orohonsay'ı görenler ise "Hey gidi yıllar" demeden kendini alamıyor.

Bir döneme güzelliği ile damga vuran oyuncu şimdilerde 70 yaşında. Az takipçili Instagram hesabından ara ara paylaşım yapan Orhonsoy, yıllara yenik düşse de hayat neşesinden bir şey kaybetmemiş. Yıllar oyuncunun bakışlarını da değiştirmemiş.

İşte Meral Orhonsay'ın son hali;