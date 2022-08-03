Köşeyi Dönen Adam filminin işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı - Haberler

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Köşeyi Dönen Adam filminin işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Usta oyuncu Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı Köşeyi Dönen Adam'la hafızalara kazınan Meral Orhonsay'ın son hali gündem oldu. Filmde Ali Şen'in işveli cilveli kızı rolüne hayat veren Orhonsay şimdilerde 70 yaşında. Geçen zaman herkesi olduğu gibi onu da yaşlandırsa da oyuncunun bakışı hala aynı.

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Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunun ise Müjdat Gezen'in yazdığı 1978 yapımı film Köşeyi Dönen Adam kadrosunda yer alan yıldızı isimlerle Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini almıştı.

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Efsane isim Kemal Sunal'ın başrol olduğu filmde Sunal'ın canlandırdığı 'Adem' karaketirinin kör kütük aşık olduğu Şükran'a ise Meral Orhonsay hayat vermişti.

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Filmde işveli ve cilveli tavırlarıyla bir mahallenin peşinden koştuğu Şükran'ı başarıyla canlandıran Meral Orhonsoy ise şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor.

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Ekranları bırakan ancak tiyatroya devam eden Orohonsay'ı görenler ise "Hey gidi yıllar" demeden kendini alamıyor.

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Bir döneme güzelliği ile damga vuran oyuncu şimdilerde 70 yaşında. Az takipçili Instagram hesabından ara ara paylaşım yapan Orhonsoy, yıllara yenik düşse de hayat neşesinden bir şey kaybetmemiş. Yıllar oyuncunun bakışlarını da değiştirmemiş.

İşte Meral Orhonsay'ın son hali;

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Köşeyi Dönen Adam'ın işveli güzeli Meral Orhonsay bakın şimdi ne halde! Değişmeyen tek şey bakışı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kemal Sunal Magazin Haberler

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