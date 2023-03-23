Komedyen Doğu Demirkol, Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi kahvaltı yaptıkları esnada çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bi kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu. Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF AŞKI ELE VERDİ

İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı. Fotoğraf karesi de çiftin ilişkisini belgelemiş oldu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte çiftten ilk kare:

AİLESİ GİBİ OYUNCULUK YAPIYOR

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne almıştır. Kırca, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alıyor.