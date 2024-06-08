Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ortalığı kasıp kavurdu! Seyircilerden yorum yağdı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son sahnesinde yaşananlar ağızları açık bırakırken izleyicilerden de yorum gecikmedi.

"ÖMER AMCAMLA GÖRKEM BİRLİKTE"

Akşam yemeğinde bir araya gelen Ünal ailesinde Görkem, Nilay'ı sert sözlerle eleştirdi. Görkem ile Ömer'in daha önceden birlikte olduğunu öğrenen Nilay ise sözler karşısında sessiz kalmayarak "Ömer ile Görkem yatıyor" dedi. Görkem, Nilay'ın üzerine saldırmaya çalışırken Fatih de sinir krizi geçirdi. Eşinin, Görkem ile öpüştüğü fotoğrafı gören Kıvılcım, şoke olurken Ömer ile de Abdullah Bey yüzleşti.

ÖMER SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Ağabeyin kendisini suçlamasıyla sinirlenen Ömer "Sen Alev ile gizli gizli görüşmeye devam ediyorsun. Bana ahlak dersi verecek son insansın" dedi. Abdullah Bey ise Ömer'e tokat attı. Ömer, çocukluk travmalarını hatırlayarak sinir krizi geçirirken Fatih de Görkem'in kapısına dayandı. Öfkeden deliye dönen Fatih, kapıya kırarak içeri girince Görkem'in fırlattı vazo Mustafa'nın başına isabet etti.

GÖRKEM BALKONDAN DÜŞTÜ

Eşinin yaşananlara rağmen Alev ile görüştüğünü ve ona ev açtığı öğrenen Pembe neye uğradığını şaşırırken "Yeter" diye bağırdı. Görkem de o esnada odasının balkonunda beton zemine düştü.

SEYİRCİLERDEN YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yaşananlar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin son sahnesindeki heyecan Aşkı-ı Memnu'nun finaline benzetildi. Öte yandan oyuncuların sezon finalindeki performansları da seyircilerden tam not aldı. Sezon finalindeki son sahne için "Açık ara uzun zamandır çekilen en iyi sezon finali" yorumu yapıldı.

İşte dizinin sezon finali için yapılan bazı yorumlar...