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Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde başka biri seven Nursema, zorla tanımadığı bir adamla evlendirildi. Nikah gecesi evliliği istemediği söyleyerek cama çıkan Nursema, eşi tarafından itilerek aşağı düşürüldü. Sahnenin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla da izleyicilerden "Bu nasıl senaryo" diye tepki yağdı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta "Alkolsüz kolonya" sahnesiyle gündem olan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde de gerdek gecesi sahnesi tepki çekti.

NURSEMA, EŞİ TARAFINDAN CAMDAN ATILDI

Umut ile sevgili olan Nursema, zorla babasının arkadaşının oğluyla imam nikahı kıyıldı. Annesine evliliği istemediğini söyleyen Nursema, dün akşam yayınlanan bölümünde zorla nikah masasına oturtuldu. Annesinden "Beni bırakma" diyerek yardım isteyen Nursema, beklediği desteği göremeyince bir kez daha yıkıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

Herkes evine gittikten sonra eşiyle yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. Eşiyle tartışan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Gözü dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kızılcık Şerbeti'nin bölüm sonundaki sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çileden çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu nasıl senaryo?", "Din bu değil" ve "Bizim televizyon izlemeye dayanamadığımız şeyleri kadınlar yaşıyor" yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi izleyicileri ayaklandırdı! Tepkiler çığ gibi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

Orcun Yazicioglu:

Igrenc dizi. Rtuk neden ayrimcilik yapiyor bu diziyi kaldirmiyor? Yobaz dizi de ondan

Cevap Yaz12Yayından Kaldır
Fatihan:

Habertürk show blomberg bu kanallar kimin elinden kontrol ediliyor kim finansmanını sagliyor çok iyi biliyoruz...

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
harun ateş:

kapalılarda başka acıklarda başka dertler kadın olmak kolaydeğil ama hemen pesetmemek direnmek başkaldırmak lazım sene evlendiriyorum dedi baba iş bitti oadamda kötü sonu istemez yanlışa başkaldırmak peygamber işi bence sümnet ben başkaldıramam dediğin an bittiğin andır

Cevap Yaz414Yayından Kaldır
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