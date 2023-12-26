Kızıl Goncalar dizisindeki mantık önerisi sahnesi izleyicilerden tam not aldı

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepkileri üzerine çekmiş ve şikayetlerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. İki mekandaki çekimleri iptal edilen dizinin dün akşam yayınlanan 2. bölümündeki mantık önerme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

"OLAN HEP KIZLARA OLUYOR"

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen dizide Mina Demirtaş'ın oynadığı Zeynep ile Şerif Erol'un hayat verdiği Suavi karakterinin arasındaki sahne dikkat çekti. Mira'nın "Sen o sorunun cevabını nereden biliyorsun? Kur-an kursunda öğretmiyorlar herhalde. Hiçbir işine yaramayacak. Dedemler iyi yapmış, 28 Şubat'ta sizi okutmamış" sözlerine sinirlenen Zeynep, "Dede 28 Şubatcı mı?" diyerek Suavi'nin yanına çıkıyor. Kendisine ders vermek isteyen Suavi'nin karşısına geçerek beyaz tahtaya bir önerme yazarak tesettürlü kızların okutulmasına karşı çıkan zihniyete bir mantık önermesiyle karşı çıkarak "Olan hep kızlara oluyor. Sizin ne farkınız var? Aynısınız..." diyerek odadan çıkıyor.

2 MEKANDAKİ ÇEKİM İZİNLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepkilerin hedefi oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

Kızıl Goncalar dizisindeki sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken yorumlar da beraberinde geldi.

İşte o yorumlardan bazıları...