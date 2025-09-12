Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Londra'daki film galasında oldukça cesur bir kıyafet tercih etti.

35 yaşındaki Avustralyalı yıldız, kırmızı halıda iç çamaşırlarını gösteren ışıltılı transparan elbisesiyle göz kamaştırdı. Ona, 49 yaşındaki rol arkadaşı Colin Farrell eşlik etti. İkili, yeni filmleri A Big Bold Beautiful Journey'nin tanıtımı için Londra'daydı.

Margot, iddialı kıyafetiyle poz verirken özgüvenini ortaya koydu. Farrell ise sade ve şık kombiniyle görüntülendi. Oyuncu, ilgiyi rol arkadaşına bırakmaktan rahatsız olmadı.

Çift, Leicester Square'deki Odeon Tiyatrosu'na el ele girerek objektiflere yakalandı.

Yeni film, tesadüfen tanışan ve birbirlerinin geçmişini yeniden yaşayan iki yabancının romantik hikâyesini anlatıyor.

Margot'un diğer yeni filmi Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) ise çok daha cesur sahneler içeriyor. Emily Brontë'nin klasik romanından uyarlanan bu yapımda Margot'a Jacob Elordi eşlik ediyor. Fragmandaki sahneler o kadar iddialı ki bazı izleyiciler filmi "hafif erotik" olarak tanımladı.

Filmde Margot, Catherine Earnshaw karakterini canlandırıyor. Hikâye, Catherine ile lanetli Heathcliff'in (Elordi) tutkulu aşkını konu alıyor. Fragmanda; hamur yoğurma, yumurta kırma gibi simgesel sahneler dikkat çekerken, Catherine'in kalp atışları ve Heathcliff'in onun elini ağzına alması gibi sahneler öne çıkıyor.

Devamında Heathcliff'in Catherine'in korsesini açtığı, yüzüne dokunduğu ve bir balığın ağzına parmağını soktuğu sahneler görülüyor. Ayrıca Catherine'in gözlerinin bağlandığı anlar da fragmanda yer alıyor.

Fragmanın sonunda Heathcliff, Catherine'e "İyi misin, durmamı ister misin?" diye soruyor. Catherine ise onun elini tutarak yalnızca "Hayır" diyor.

Filmin atmosferik müziklerinde ise pop yıldızı Charli XCX'in imzası bulunuyor.