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İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem

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A Milli Takım'ın 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası D Grubu ilk maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yaparken, VAR'da ise Perulu Michael Orue görev alacak.

A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu.

MAÇIN HAKEMİ: JESUS VALENZUELA

Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. VAR'da ise Peru'dan Michael Orue olacak.

DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ VAR

1983 doğumlu Jesus Valenzuela, FIFA kokartını 2013 yılından bu yana taşıyor. Tecrübeli hakem, 2022 Dünya Kupası'nda da görev almış ve Venezuela futbolunun en önemli hakemleri arasında gösterilmişti.

İLK SINAV AVUSTRALYA

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda TSİ 07.00'de başlayacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maçında ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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