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Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Milano Moda Haftası'na katıldı. Gümüş rengi elbisesiyle etkinliğe katılan Kardashian, kıyafetinin darlığı nedeniyle merdivenlerden çıkamayınca çareyi zıplamakta buldu.

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian son olarak Milano Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle çok konuşuldu.

ADIM ATAMADI

Bu tarz etkinliklerde iddialı tarzıyla dikkat çekmeyi başaran şov yıldızı, bu kez yanlış elbise tercih etti. Gümüş rengi balık elbise tercih eden Kardashian, yürümekte güçlük çekti. Dar elbisesiyle adım dahi atamayan ünlü isim, merdivenleri zıplayarak çıkarken aracına binerken uzun süre uğraş gösterdi.

Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı

Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı

Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı

Kim Kardashian'ın zor tercihi! Güzel görünmek uğruna adım dahi atamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Milano Magazin Haberler

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