Evde Oturacak Kadın Değilim!

Oyunculuğa Göz Belertiyorum! Kim Kardashian İç Gösteren Bikinisiyle Şov Yaptı! Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian Karayipler'de denizin keyfini sürerken görüntülendi. Beyaz içini gösteren bikinisiyle görüntülenen Kim Kardashian, cüretkar pozlarıyla göz doldurdu. 41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak küçültmeye başladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian, beyaz içini gösteren bikisiniyle olay oldu. Kim Kardashian 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve photoshopsuz bir şekilde kameralara yakalandı. Karayipler'de beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, ıslanınca bütün hatları ortaya çıktı. Snob Magazin / Magazin Kim Kardashian Kanye West Karayipler Magazin Haberler

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