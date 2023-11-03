Kıbrıs'ta 100. yıl coşkusu! Ebru Yaşar yüzlerce hayranıyla 10. Yıl Marşı okudu
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Kehribar şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Ebru Yaşar, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması kapsamında Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, konserin sonunda tüm salonu ayağa davet ederek 10. Yıl Marşı'nı söyledi.
Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Kıbrıs'taki ünlü bir otelde sevenleriyle buluştu. Peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmak için konser sonunda dinleyicileriyle birlikte 10. Yıl Marşı'nı okudu.
Kehribar isimli şarkısıyla müzik piyasasında bomba etkisi yaratan Yaşar, 100. yıl konseri için de özel bir repertuvar ve sahne performansı hazırladı. 2 bin 500 kişiye şarkı söyleyen Ebru Yaşar, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için sahneden inmeden tüm salonu ayağa kaldırıp 10'ncu yıl marşıyla konserini bitirdi.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, Cumhuriyet Bayramı için sahne çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek "Böyle bir tarihimiz olduğu için ve bugüne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum. Bu çok büyük bir onur. Cumhuriyet başka bir tanım, minnettarız. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz" şeklinde konuştu.
Konser için özel hazırladığı repertuvarından bahseden şarkıcı, "Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını okumayı da çok seviyorum. Her sahneme titizlik ve heyecanla çıkıyorum" dedi.
Yeni albüm müjdesi de veren ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "8 ya da 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak. Ben albüm yapmayı seviyorum, bu duyguların unutulmasını istemiyorum. Her şarkıda bir şey bulsun istiyorum."