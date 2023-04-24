Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi

Ramazan Bayramı konserinde leopar desenli eldiven de dekolteli elbisesiyle dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus'dan esinlendiği ortaya çıkan Gülşen'in ödediği ücret belli oldu. Şarkıcının Amerika'dan getirttiği elbisesinin 56 bin, eldiveninin de 14 bin TL olduğu öğrenildi.

Uzun süredir ailesiyle yurt dışında yaşayan Gülşen, Ramazan Bayramı'nı sahnede kutladı. Şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, son sahnesinde siyah dekolte detaylı elbise ve leopar desenli eldiven tercih etti.

70 BİN TL'LİK TARZ

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcı Miley Crus'dan kopya çektiği anlaşıldı. Crus da bir konserinde siyah dekolteli elbise ve leopar eldiven tercih etmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Gülşen'in sahne kıyafeti için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Şarkıcı, Amerika'dan getirttiği elbise için 56 bin, eldiven içinse 14 bin 600 TL ödedi.