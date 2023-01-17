Kenan İmirzalıoğlu ile oynadığı dizi hala hafızalarda! Selin Demiratar oyunculuğu bıraktığını duyurdu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Acı Hayat" dizisiyle yıldızı parlayan Selin Demiratar, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Başarılı oyuncu "Oyunculuğu bıraktım. Emekliliğe ayrıldım. Set temposu bana yorucu geldi" dedi.

Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı gibi fenomen dizilerde yer alan Selin Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturmuştu. Uzun yıllar kamera karşısına geçmeyen ünlü oyuncu aldığı kararla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

"OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Katıldığı bir davette ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan 39 yaşındaki Selin Demiratar, "Oyunculuğu bıraktım. Emekliliğe ayrıldım. Oyunculuğa zaten 16-17 yaşlarında başlamıştım. Set temposu bana yorucu geldi" dedi.

"SETLERİ ÖZLEMİYORUM"

Oyuncu, "Setleri özlemiyor musunuz?" sorusuna ise "Özlemiyorum. İzleyici olarak izlemeyi seviyorum. İleride belki küçük rollerde olabilir. Uzun bir çalışma temposu olmaz. Uzun çalışma temposu çok ağır. İzlerken anlamıyorsun ama altı gün sette olmak zor" yanıtını verdi.

"HERKES EMEKLİLİĞİME ALIŞTI"

Güzel oyuncu, "Sizi bu karardan ikna etmeye çalışan oldu mu?" sorusuna"Başlarda oldu ama bence herkes emekliliğime alıştı. Teklif de yok" cevabını verdi. 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra yurt dışına taşındığı iddialarına cevap veren oyuncu, "Ev hayatı, köpeklerim, kedilerim ve eşimle yaşıyoruz. Ülkemi seviyorum. Kalabalığı seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum" dedi. Kaynak: Snob Magazin