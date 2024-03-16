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Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

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Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ile Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak, hikayeleri bittiği için kadrodan ayrıldı. Setten kareleri yayınlayan oyuncuların vedaları duygulandırdı.

Sıla Türkoğlu, Doğukann Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde iki veda birden yaşandı. Dizide Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık, kadrodan ayrıldı.

"BAMBAŞKA HEYECANLARLA YENİDEN KARŞILAŞACAĞIZ"

Dün akşam son sahneleri yayınlanan Kayra Şenocak, Instagram hesabından setten eğlenceli kareleri yayınlayarak şu sözlerle veda etti: "Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bugün, uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç. Doldurdum gene heybemi gidiyorum bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda yeni yollarda bambaşka heyecanlarla yeniden karşılaşacağız. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu."

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

"ÇOK ÖĞRETİCİ VE KEYİFLİ BİR YOLCULUKTU"

Dizide Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün çok kıymetli ve sonsuz şey öğrendiğim bir yolculuğun sonu. Harika yol arkadaşları edindim hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok öğretici, çok keyifli bir yolculuktu. Birlikte bir sürü hatalar yaptık, deneyimledik, büyüdük en güzeli de öğrendik. Hoşça kal Mihri" dedi.

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kayra Şenocak Sanat Televizyon Magazin Haberler

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