Haberler

Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'teki doğum günü partisinde el ele görüntülendi. İkilinin bu samimi halleri aylardır süren aşk iddialarını adeta doğruladı. Daha önce birkaç kez birlikte görülen Perry ve Trudeau, ilişkilerini gizli tutmayı tercih etmişti.

  • Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'te düzenlenen doğum günü partisinde el ele görüntülendi.
  • İkili, geçtiğimiz ay bir yat gezisinde birlikte görüntülenmişti.
  • Henüz Katy Perry veya Justin Trudeau'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'te düzenlenen doğum günü partisinde el ele görüntülenerek aylardır süren aşk iddialarını adeta doğruladı.

İkili, daha önce birkaç kez birlikte görülmüş, ancak aralarındaki ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Ancak bu kez Perry'nin Paris'teki 40. yaş günü kutlamasına el ele gelmeleri, "artık gizlemedikleri bir aşkın" habercisi oldu.

Paris'in ünlü otellerinden birinde düzenlenen özel partiye dünyaca ünlü isimler katıldı. Katy Perry, ışıltılı gümüş bir elbiseyle göz kamaştırırken, Trudeau klasik siyah takımıyla şıklığını konuşturdu. İkilinin samimi halleri, gecenin en çok konuşulan anı oldu.

Partiye katılan bir görgü tanığı, "Birbirlerine tamamen odaklanmışlardı. Sürekli gülümsediler, dans ettiler ve el ele ayrıldılar. Aralarındaki bağ artık gizlenemeyecek kadar güçlü." dedi.

Katy Perry ve Justin Trudeau, geçtiğimiz ay bir yat gezisinde birlikte görüntülenmişti. O dönem ikilinin yakınlığı büyük yankı uyandırmış, ancak her iki taraf da sessiz kalmayı tercih etmişti.

Paris'teki bu son görüntü, hayranlar arasında "ilişki artık resmileşti" yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Yeni favori çiftimiz!" ve "Aşk sonunda ortaya çıktı!" gibi yorumlar paylaştı.

Henüz Katy Perry ya da Justin Trudeau cephesinden resmi bir açıklama gelmese de, ikilinin samimi pozları her şeyi açıkça gösteriyor.

Bu el ele an, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada yılın sürpriz aşkı olarak şimdiden manşetlere taşındı.

Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi

Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi

Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi

Abdullah Teymur
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.