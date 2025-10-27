Katy Perry ve eski başkan Trudeau el ele görüntülendi

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'te düzenlenen doğum günü partisinde el ele görüntülenerek aylardır süren aşk iddialarını adeta doğruladı.

İkili, daha önce birkaç kez birlikte görülmüş, ancak aralarındaki ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Ancak bu kez Perry'nin Paris'teki 40. yaş günü kutlamasına el ele gelmeleri, "artık gizlemedikleri bir aşkın" habercisi oldu.

Paris'in ünlü otellerinden birinde düzenlenen özel partiye dünyaca ünlü isimler katıldı. Katy Perry, ışıltılı gümüş bir elbiseyle göz kamaştırırken, Trudeau klasik siyah takımıyla şıklığını konuşturdu. İkilinin samimi halleri, gecenin en çok konuşulan anı oldu.

Partiye katılan bir görgü tanığı, "Birbirlerine tamamen odaklanmışlardı. Sürekli gülümsediler, dans ettiler ve el ele ayrıldılar. Aralarındaki bağ artık gizlenemeyecek kadar güçlü." dedi.

Katy Perry ve Justin Trudeau, geçtiğimiz ay bir yat gezisinde birlikte görüntülenmişti. O dönem ikilinin yakınlığı büyük yankı uyandırmış, ancak her iki taraf da sessiz kalmayı tercih etmişti.

Paris'teki bu son görüntü, hayranlar arasında "ilişki artık resmileşti" yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Yeni favori çiftimiz!" ve "Aşk sonunda ortaya çıktı!" gibi yorumlar paylaştı.

Henüz Katy Perry ya da Justin Trudeau cephesinden resmi bir açıklama gelmese de, ikilinin samimi pozları her şeyi açıkça gösteriyor.

Bu el ele an, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada yılın sürpriz aşkı olarak şimdiden manşetlere taşındı.