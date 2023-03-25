Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Cihan Şimşek, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Melis Minkari'nin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı evleniyor.

23 HAZİRAN'DA DÜĞÜN VAR

Yeni yıla girmeden 10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sinem'e Belgrad'da evlilik teklifi eden Cihan Şimşek'in düğün tarihi belli oldu. Düğün için hazırlıklara başlayan çift, birlikte gelinlik bakmaya gitti. O anlarda 1,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Cihan Şimşek, 23 Haziran'da nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cihan Şimşek, 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisi ile yaşamış; Hanım Köylü, Medcezir, Ben Böyle Sev, Bir Yastıkta, Zil Çalınca ve 4N1K gibi yapımlarda yer aldı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veriyor.