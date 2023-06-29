Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı

Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi birçok projede yer alan genç oyuncu Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıtan ve peruk kullanmaya başlayan oyuncu, ilk kez peruksuz bir fotoğrafını paylaştı.

"KANSERLE MÜCADELEM DEVAM EDİYOR, YENİYORUM"

3 aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla peruksuz bir fotoğrafını yayınladı. Instagram hesabından son durumuyla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapan oyuncu "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.