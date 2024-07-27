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Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti

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Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı doktor babası Mehmet Ezildi, hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti. Oğlunun hayatına zarar vermek istemediği için şimdiye kadar sustuğunu söyleyen Ezildi "Hakkımda hakaret içerikli yorum yapanlarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" dedi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının ünlü plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi isyan etti.

KÖTÜ YORUMLARDAN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti

BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Kadir Ezildi'nin anne ve babası yıllar önce boşandı. 13 yaşındayken babası tarafından terk edilen Ezildi, yaşadığı sıkıntılardan dolayı temizlik hastası olduğunu ve bunun için tedavi gördüğünü söylemişti. Annesi ve kardeşiyle yaşayan Ezildi'nin görüşmediği babası Mehmet Ezildi de kendisi gibi doktorla evli ve 1 çocuğu var. Kadir Ezildi daha önce yaptığı bir açıklamada "Babam 1999 yılında bizim sünnet altınlarımızı bozdurup hastanedeki arkadaşına borç vermişti. Hem de adam evindeki pencereyi yaptırsın diye vermiş borcu. Biz kenara atamadık o altınları, götürüp arkadaşına verdi. Babam çok severdi millete borç vermeyi. İyi niyetli bir adamdı evet ama onun yüzünden 20 yıldan fazladır hala kirada kalıyoruz. Şimdiye kadar 50 tane ev almıştık. Biz biriktirirdik, babam götürüp birilerine verirdi. Ben de insanlara yardım etmeyi seviyorum ama kenara da atıyorum. 10 kenara atıyorsam, 1 tane de yardım ediyorum. Şimdi yemiyorum içmiyorum ev alacağım diye para biriktiriyorum. Ben kimseye iyilik yapma demiyorum ama ardını düşünmen lazım. Babamla görüşmüyorum. Mutlu mu mutsuz mu bilmiyorum. Herhangi bir haber almıyorum kendisinden. Kardeşim Kerem de görüşmüyor" demişti.

Uzun yıllardır biten evliliği ve çocuklarıyla ilgili konuşmayan Mehmet Ezildi, geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Kadir Ezildi'nin de törenine katılmadı.

Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti

Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kadir Ezildi Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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