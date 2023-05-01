Kadir Doğulu'nun kadınlarla görüntülerinin ardından Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki

Bir söyleşiye katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerinin ardından ihanetle ilgili soru soran kadına tepki gösterdi. Soru karşısında sinirlenen Atagül, "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi" dedi.

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken birlikte yurt dışına çıktı. Bir söyleşiye katılan çift, ihanetle ilgili soru soran bir kadına da sert bir dille cevap verdi.

"BU GÖRDÜĞÜNE NEDEN İNANMIYORSUN?"

Eşinin görüntülerinin ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Atagül, soru karşısında tepki göstererek "Bizim özümüze dair neyi merak ettiniz siz? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi" şeklinde konuştu.

"MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

Eşinin ardından konuşan Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.

NE OLDU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.