Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı

55 yaşındaki Jennifer Lopez, yeni filmi "Unstoppable"ın Londra galasında şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda özel tasarım siyah mini elbisesi ve kahverengi kürk montuyla beğeni topladı.

Dekolte detaylı elbisesini gösterişli bir siyah fiyonk ve gümüş yüzükle tamamlayan Lopez, dağınık topuz saç stiliyle zarif bir görünüm sergiledi. Londra'ya olan sevgisini siyah kalp ve İngiliz bayrağı emojileriyle ifade eden yıldız, Leicester Square'daki Cineworld'de gerçekleşen film gösteriminde de şeffaf beyaz elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla göz doldurdu.

Filmin yapımcısı ve Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in katılmadığı galada, sanatçı profesyonel makyajı ve özenli görünümüyle dikkat çekti. "Unstoppable"da tek bacakla doğmasına rağmen NCAA güreş şampiyonluğunu kazanan Anthony Robles'in annesi Judy Robles'i canlandıran Lopez, filmdeki rolüyle de beğeni topladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ben Affleck'ten boşanan 55 yaşındaki yıldızın, yaşadığı ayrılık sürecini yeni albümüne yansıtacağı belirtiliyor. Kaynaklar, Lopez'in "kariyerinin en duygusal albümü" üzerinde çalıştığını ve Justin Timberlake'in "Cry Me A River" şarkısı tarzında kalp kırıklığını anlatan şarkılar kaydedeceğini aktarıyor.