Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı
'İstanbul Festivali' kapsamında Yenikapı'da sahne alan dünyaca ünlü pop ikonu Jennifer Lopez, megakenti adeta salladı. JLo, görsel şöleni andıran görkemli sahne şovu ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yeni albümünün tanıtımı kapsamında dünya turnesine çıkan dünyaca ünlü pop ikonu Jennifer Lopez'in Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.
İSTANBUL'U ADETA SALLADI
'İstanbul Festivali' kapsamında bu akşam Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne alan Jlo, megakenti adeta salladı.
HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
Hem yeni albümünden parçalar hem de klasikleşmiş hit şarkılarını seslendiren Lopez, görsel şöleni andıran görkemli sahne şovu ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
KIYAFETLERİ GECEYE DAMGA VURDU
Konser sırasında sahnedeki duygularını "İstanbul'da olmak harika" diyerek paylaşan 56 yaşındaki Lopez, tercih ettiği kıyafetle de geceye damga vurdu.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ
Öte yandan, alanı saatler öncesinden dolduran Jlo'nun konserine sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de akın etti.