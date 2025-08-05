Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı

Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı
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Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı
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'İstanbul Festivali' kapsamında Yenikapı'da sahne alan dünyaca ünlü pop ikonu Jennifer Lopez, megakenti adeta salladı. JLo, görsel şöleni andıran görkemli sahne şovu ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni albümünün tanıtımı kapsamında dünya turnesine çıkan dünyaca ünlü pop ikonu Jennifer Lopez'in Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

İSTANBUL'U ADETA SALLADI

'İstanbul Festivali' kapsamında bu akşam Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne alan Jlo, megakenti adeta salladı.

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Hem yeni albümünden parçalar hem de klasikleşmiş hit şarkılarını seslendiren Lopez, görsel şöleni andıran görkemli sahne şovu ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

KIYAFETLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Konser sırasında sahnedeki duygularını "İstanbul'da olmak harika" diyerek paylaşan 56 yaşındaki Lopez, tercih ettiği kıyafetle de geceye damga vurdu.

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Öte yandan, alanı saatler öncesinden dolduran Jlo'nun konserine sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de akın etti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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