İşte Süleyman Çakır'ı öldüren Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'inin son hali

Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yapımları arasında gösterilen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri, dizinin hayranlarınca ilgi görmeye devam ediyor. Elif karakterini canlandıran Özgü Namal'dan sonra bu sefer de Süleyman Çakır'ı öldürdüğü sahneyle hafızalara kazınan Cerrahpaşalı Halit'i canlandıran Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali gündem oldu.

"ÇOK YAŞLANMIŞSIN BE CERRAHPAŞALI"

Sosyal medyada zaman zaman gittiği yerleri paylaşan ve son haliyle dikkat çeken usta oyuncuya yorum yağdı. Ünlü oyuncunun kimi takipçileri eski rolüne göndermeler yaparken kimi ise "Yaşlandın be Halit", "Çok yaşlanmışsın be Cerrahpaşalı Halit" yorumları yaptı.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I PUSUYA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit'ten başkası değildi. Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü.

İşte Cerrahpaşalı Halit'in son hali:







